Руководители строительной фирмы в Туле уклонились от уплаты налогов на 350 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с период с 2018 по 2020 года 51-летний генеральный директор и 56-летний фактический руководитель строительной фирмы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложной информации. Общая сумма превысила 350 миллионов рублей.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых и их организации на сумму свыше 58 миллионов рублей. Выяснилось, что мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за совершение налогового преступления, приговором суда им было назначено наказание в виде штрафа.

В данный момент следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.