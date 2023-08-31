В Туле на улице Марата обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

В Туле на улице Мира обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 29 августа в Туле на улице Марата сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредили артиллерийский снаряд калибром 23 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".