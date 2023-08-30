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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:42

В Большой Туле двое безработных мужчин обокрали магазин

Злоумышленников задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Большой Туле двое безработных мужчин обокрали магазин

В Большой Туле двое безработных мужчин обокрали магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов, расположенных в деревне Варваровка. Он рассказал, что из торгового помещения украли продукты питания, алкоголь и средства личной гигиены.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались безработные и ранее неоднократно судимый мужчины 23 и 25 лет.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.