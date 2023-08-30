31 августа часть Зареченского округа Тулы останется без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 70а и 82 по улице Токарева, домах №171, 230 и 232 по улице Комсомольская и домах №30, 32 и 34 по улице Промышленный проезд.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Токарева, дом №75.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.