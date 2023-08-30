В Ясногорске водитель автомобиля Lada врезался в припаркованные автомобили и скрылся с места ДТП Фото: соцсети

В Ясногорске на улице Петра Смидовича утром 30 августа произошло ДТП. Там водитель легковушки врезался в припаркованные автомобили и скрылся с места аварии. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Lada Largus врезался в припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti, а затем в автомобиль Lada Vesta, который от удара столкнулась со стоящей машиной Nissan Qashqai.

В результате ДТП никто не пострадал. В данный момент сотрудники областной Госавтоинспекции разыскивают водителя, оставившего место аварии.