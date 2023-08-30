Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генерал армии проинспектировал производственные цеха научно-производственного объединения «Стрела», входящего в состав концерна «Алмаз-Антей», и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем.

Руководитель предприятия доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции. С помощью эффективных инженерные решений и увеличения рабочих смен удалось повысить качество изготовления продукции и сократить время производства.

Также Министр обороны России провел совещание, на котором поставил задачу у по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения и потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.