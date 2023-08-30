Участники и ветераны СВО могут бесплатно парковаться в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле парковки для ветеранов и участников СВО стали бесплатными. Данный вопрос единогласно поддержали на 52-ом внеочередном заседании Тульской городской Думы, которое проходило сегодня, 30 августа.

Воспользоваться льготой на право пользования парковками могут ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, проходящие (проходившие) военную службу по контракту, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы, и принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или призванные на военную службу по мобилизации.

Для оформления данной льготы нужны документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, удостоверение инвалида боевых действий, удостоверение ветерана боевых действий и сведения, подтверждающие участие гражданина в выполнении задач в СВО.

Отметим, что льгота предоставляется на одно транспортное средство, принадлежащее данным лицам.