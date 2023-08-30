В ДТП в Богородицке пострадал несовершеннолетний водитель мопеда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицке на улице Карла Маркса вечером 29 августа произошло ДТП. Там примерно в 17:55 столкнулись мопед и легковушка. Об этом сообщает пресс-служб регионального управления ГИБДД.

- 51-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, при выезде с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении мопеду VENTURI Vector, за рулем которого находился 16-летний молодой человек, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия юноша находился в шлеме.