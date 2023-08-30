Туляка приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за сбыт фальшивых купюр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

По версии следствия, в декабре 2022 года и января 2023 года 36-летний обвиняемый купил у неустановленного лица три поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей каждый за 1,5 тысячи рублей. После этого туляк расплатился фальшивыми денежными купюрами в магазинах города, получив сдачу подлинными деньгами.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.