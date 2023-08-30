В Киреевске пожилой мужчина напал с ножом на знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственное управление следственного комитета РФ по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что утром 29 августа обвиняемый находился на автостанции в Киреевске, где у него произошел конфликт с 38-летним знакомым. С целью убить мужчину злоумышленник нанес ему один удар ножом в шею, однако закончить начатое у него не получилось. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.