Жителю Алексина вынесли приговор за незаконное производство крупной партии наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий на территории Алексиного района без регистрации, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 7 июня по 2 сентября 2023 года 24-летний подсудимый в составе организованной группы организовал в Заокском химическую лабораторию для изготовления наркотических средств, в которой произвел мефедрон общей массой 958,94 граммов. Также в данном домовладении злоумышленники хранили приобретенный прекурсор общей массой более 74 килограмма, необходимый для приготовления мефедрона.

Выяснилось, что подсудимый покупал и привозил оборудование, посуду, упаковки, разнообразные химические вещества и соединения. Он фасовал и доставлял запрещенные вещества к месту сбыта, а также наблюдал за территорией.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет с исправительной колонии строгого режима.