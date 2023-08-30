Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 10:40

В Тульской области выявлено 1809 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 1809 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

В Тульской области выявлено 1809 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1809 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 51% и выше уровня предыдущей недели на 17%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 983 случая гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 31%. В целом заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

По результатам лабораторных за истекшую неделю грипп А и В не зарегистрирован.