В Заокском районе прокуратура обнаружила две несанкционированные свалки

В Закоском районе прокуратура обнаружила две несанкционированные свалки Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Заокского района обнаружила несанкционированные свалки пищевых, строительных и твердых бытовых отходов, расположенных у дома №3 по улице Южной и у дома №5 по улице Весенней в деревне Малахово.

С целью восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду главе администрации муниципального образования внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле в ведомстве.

Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.