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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:59

В Туле сотрудница пункта выдача обокрала организацию на 110 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле сотрудница пункта выдача обокрала организацию на 110 тысяч рублей

В Туле сотрудница пункта выдача обокрала организацию на 110 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 28-летняя женщина. Она рассказала, что из помещения пункта выдачи, расположенного на Красноармейском проспекте, пропадают товары различного наименования. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастен кто-то из сотрудников пункта а выдачи, а благодаря просмотру камер видеонаблюдения личность преступницы удалось установить. Ею оказался 19-летняя менеджер.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное обнаружено и изъято.