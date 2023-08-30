В Туле сотрудница пункта выдача обокрала организацию на 110 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 28-летняя женщина. Она рассказала, что из помещения пункта выдачи, расположенного на Красноармейском проспекте, пропадают товары различного наименования. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастен кто-то из сотрудников пункта а выдачи, а благодаря просмотру камер видеонаблюдения личность преступницы удалось установить. Ею оказался 19-летняя менеджер.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное обнаружено и изъято.