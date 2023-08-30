В Ясногорске 19-летняя девушка и ее сын умерли от отравления угарным газом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ясногорске 19-летняя девушка и ее двухлетний сын погибли из-за отравления угарным газом. Трагедия произошла 29 августа в квартире одной из городских многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тульской области.

В связи с этим ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы и изъяли документацию, имеющую значение.

В ближайшее время правовую оценку также дадут действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание дымовых и вентиляционных каналов.