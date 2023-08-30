Нападающий Джордже Деспотович подал жалобы в ФИФА на тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Джордже Деспотович обратился в палату по разрешению споров ФИФА с жалобой на тульский «Арсенала». Об этом сообщает "РБ Спорт".

Сербский нападающий заявил, что клуб должен ему несколько десятков миллионов рублей. Поэтому он пожаловался в Международную ассоциацию футбола из-за долгов по зарплате.

Напомним, 31-летний форвард перешел в тульский «Арсенал» в феврале 2022 года, а в июле 2023 года покинул команду. За все время Джордже провел 23 матча в составе оружейников и забил один гол.