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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:15

В Тульской области задержали анархиста, призывавшего поджигать военкоматы

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области задержали анархиста, призывавшего поджигать военкоматы

В Тульской области задержали анархиста, призывавшего поджигать военкоматы

Фото: соцсети

В поселке Новогуровский Тульской области силовики задержали анархиста, призывавшего к поджогам военкоматов и администраций в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

Мужчина создал беседу в мессенджер в социальной сети, где анонимно призывал граждан совершать поджоги. Однако сотрудники правоохранительных органов все равно вычислили злоумышленника и пришли к нему домой с обыском.

Оказалось, что 34-летний мужчина работает помощником машиниста цементного завода, а в квартире он проживал вместе с мамой. За свои призывы в отношении анархиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.