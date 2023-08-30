В Тульской области в 7 пробах воды обнаружили холерные вибрионы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На прошедшей недели в пробах с водных объектов в Тульской области обнаружили нетоксигенные штаммы холерных вибрионов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В Тульской области с 5 июня введется плановый мониторинг за циркуляцией холерных вибрионов в объектах внешней среды. За данный период специалисты провели 418 исследований, в том числе 225 исследований на пляжах, зонах отдыха и прудах, 157 - из мест сброса сточных вод и 36 – из точек отбора сточных вод до их очистки.

По результатам мониторинга в 7 пробах лабораторно выделены нетоксигенные штаммы холерных вибрионов. Данные штаммы находят в Тульской области ежегодно. Они не представляют опасности для человека, не относятся к эпидемически значимым и не распространяются среди населения.