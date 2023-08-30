Скончалась экс-главврач тульского хосписа Эльмира Каражаева Фото: материалы пресс-служб

28 августа на 76 году жизни после продолжительной болезни скончалась врач высшей категории, отличник здравоохранения Эльмира Шамильевна Каражаева, которая проработала в системе здравоохранения более 50 лет. Об этом сообщает министерство здравоохранения Тульской области.

Эльмира Шамильевна внесла большой вклад в развитие паллиативной медицины. По ее инициативе в Тульской области открыли первый хоспис. Там организовали работу по оказанию паллиативной помощи онкобольным, внедрили современные методы лечения хронического болевого синдрома у тяжелых пациентов.