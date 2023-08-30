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НовостиОбщество30 августа 2023 7:52

В Тульской области сотрудники полиции выявили более 600 нелегальных мигрантов

В отношении 63 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны, судами приняты решения депортации
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области сотрудники полиции выявили более 600 нелегальных мигрантов

В Тульской области сотрудники полиции выявили более 600 нелегальных мигрантов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 14 по 27 в Тульской области полицейские провели оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых проверяли рынки, стройки и жилые кварталы на предмет соблюдения иностранцами требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По итогам операции сотрудники правоохранительных органов составили более 600 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства, 46 из них на работодателей по ст. 18.15 КоАП РФ. В отношении 63 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

Также органами внутренних дел зарегистрированы зарегистрированы 73 материала по признакам фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, возбуждено 21 уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.