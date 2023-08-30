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НовостиПроисшествия30 августа 2023 6:30

В Туле 33-летний мужчина украл велосипед из подъезда

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 33-летний мужчина украл велосипед из подъезда

В Туле 33-летний мужчина украл велосипед из подъезда

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 33-летний мужчина. Он рассказала, что из подъезда его дома украли принадлежащего ему велосипеда.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.