В Туле 33-летний мужчина украл велосипед из подъезда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 33-летний мужчина. Он рассказала, что из подъезда его дома украли принадлежащего ему велосипеда.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.