Несколько детских площадок в Дубенском районе не соответствуют требованиям безопасности Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Дуюбенского района проводит проверку безопасности и эксплуатации детских игровых площадок, расположенных в оружейной столице. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что техническое состояние объектов в селе Скоморошки, деревне Бабошино и поселке Поречье не соответствует требованиям безопасности. В частности, там допущена эксплуатация непригодных элементов игрового оборудования, отсутствует ударопоглащающее покрытие, а также информационное обеспечение.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования. Исполнение требований находится на контроле в ведомстве.