В ДТП в Заокском районе пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 117-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 28 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:39 столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем Scoda Octavia, совершил попутное столкновение с автомобилем Toyota RAV-4, за рулем которого находилась 45-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент происшествия он был пристегнут ремнем безопасности.