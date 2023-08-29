Тулячка завоевала серебряную медаль на международном Фестивале университетского спорта Фото: материалы пресс-служб

Тульская самбистка Елена Алленова завоевала серебряную медаль на международном Фестивале университетского спорта. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Соревнование, в котором принимают участие спортсмены 17-25 лет из 36 стран, проходят с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Программа фестиваля включает в себя 14 видов спорта. Участники борются за 197 медалей.

Так, воспитанница МБУДО СШОР «Юность» Елена Алленова завоевала серебро по самбо в весовой категории до 80 кг. Подготовили её Вадим Ворфоломеев.