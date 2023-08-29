Прокуратура провела проверку после жалоб на жестокую заводчицу такс в Заокском районе Фото: материалы пресс-служб

Жители Заокского района пожаловались в социальных сетях на заводчицу такс, которую обвинили в жестком обращении с животным. В связи с этим прокуратура муниципального образования провела проверку.

Установлено, что жительница деревни Панькино, занимающаяся разведением собак породы таксы, не обеспечила животным постоянный доступ к питьевой воде, а размер их клеток не соответствовал предъявляемым требованиям.

Стоит отметить, что во время проверки собаки были обеспечены водой. Также сейчас ведется строительство вольера для животных.

За допущенные нарушения в отношении женщины прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ.

Помимо это, ОМВ России по Заокскому району проводит доследственную проверку по размещенной в социальных сетях видеозаписи. Её ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре.