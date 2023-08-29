30 августа в Туле на улице Фрунзе запретят остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Фрунзе временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служб администрации города.

Так, в связи с проведением механизированной уборки проезжей части, для обеспечения безопасности дорожного движения ограничения будут действовать 30 августа с 6:00 до 14:00 на участке от Мосина до Первомайской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.