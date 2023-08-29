Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими детьми в Кимовском районе Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 4-ом километре автодороги «Кимовск-Епифань-К. Поле-Кресты» днем 28 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:35 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, 27-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda 6, совершила попутное столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 34-летний мужчина, с последующим съездом автомобилей в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 33-летняя женщина-пассажир и четырехлетний мальчик пассажир автомобиля Volkswagen, а также двухлетняя девочка-пассажир автомобиля Mazda. Все пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.