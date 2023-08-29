8 и 9 сентября в Туле пройдет фестиваль «Фанфары Тульского кремля» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 и 9 сентября в Туле и области пройдет VII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Об этом сообщает Тульская областная филармония.

Мероприятие будет проходить на площади Ленина, в тульской филармонии, у тульского филиала Государственного исторического музея, а также в Ясногорске, Богородицке, Белеве и Узловой.

В фестивале примут участие 11 коллективов:

- Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации;

- Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского;

- оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова;

- Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области;

- духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы;

- Липецкий государственный духовой оркестр;

- Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии;

- Ярославский муниципальный духовой оркестр;

- Универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной музыки национально-культурного центра «Элмэт»;

- духовой оркестр регионального Управления Росгвардии;

- духовой оркестр Херсонского областного дворца культуры.

Завершится фестиваль 9 сентября торжественным шествием духовых оркестров по проспекту Ленина, а также концертным дефиле всех участников на центральной площади города.

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