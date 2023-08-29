8 и 9 сентября в Туле пройдет фестиваль «Фанфары Тульского кремля»
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
8 и 9 сентября в Туле и области пройдет VII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Об этом сообщает Тульская областная филармония.
Мероприятие будет проходить на площади Ленина, в тульской филармонии, у тульского филиала Государственного исторического музея, а также в Ясногорске, Богородицке, Белеве и Узловой.
В фестивале примут участие 11 коллективов:
- Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации;
- Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского;
- оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова;
- Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области;
- духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы;
- Липецкий государственный духовой оркестр;
- Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии;
- Ярославский муниципальный духовой оркестр;
- Универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной музыки национально-культурного центра «Элмэт»;
- духовой оркестр регионального Управления Росгвардии;
- духовой оркестр Херсонского областного дворца культуры.
Завершится фестиваль 9 сентября торжественным шествием духовых оркестров по проспекту Ленина, а также концертным дефиле всех участников на центральной площади города.
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