В Богородицке безработная женщина украла кошелек у работницы гостиницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Богородицке с заявлением обратилась 44-летняя работница гостиницы. Она рассказала, что в служебном помещении из шкафа с ее личными вещами украли кошелек, в котором находились 910 долларов и 3 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ею оказался безработная 47-летняя женщина, временно остановившаяся в гостинице.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.