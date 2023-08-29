На улице Новотульской очевидцы обнаружили часть ракеты Фото: соцсети

Утром 29 августа в Туле на улице Новотульской, недалеко от АО "Тулачермет", прохожие обнаружили неопознанный предмет, похожий на часть ракеты. Об этом они сообщили в социальных сетях.

На месте работали сотрудники спецслужб, полиции и МЧС. Также временно перекрывали улицу до Криволученского железнодорожного переезда. На кадрах видно, что следов взрыва или падения вокруг нет.

Напомним, 29 августа, примерно в 3:45 и в 4:30, жителей Тулы и нескольких районов области разбудили громкие взрывы. По информации Министерства обороны РФ, сегодня утром беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией региона.