Тульский «Арсенал» объявили о начале сотрудничества с букмекерской компанией Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Букмекерская компания PARI стала официальным партнером тульского «Арсенала». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В рамках сотрудничества футболисты оружейников будут выступать с логотипом спонсора на игровой форме в сезоне 2023/24. Первый матч в обновленной экипировке туляки уже сыграли 28 августа в московским «Торпедо». Также стороны подготовят для болельщиков яркие активности на протяжении всего сезона.

По словам генерального директора клуба, соглашение с PARI поможет «Арсеналу» более эффективно воплотить в жизнь все поставленные задачи.

- Мы видим, как активно поддерживают «Арсенал» в родном городе. Надеюсь, что мы дополним взаимодействие клуба с болельщиками, а команда при нашей поддержке вернется в «Премьер-лигу», - сказал директор по спортивному маркетингу букмекерской компании.