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НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:45

В массовом ДТП в Киреевском районе пострадали 4 взрослых и девятимесячный ребенок

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего
Михаил КОРЕНЮГИН
В массовом ДТП в Киреевском районе пострадали 4 взрослых и девятимесячный ребенок

В массовом ДТП в Киреевском районе пострадали 4 взрослых и девятимесячный ребенок

Фото: соцсети

В Киреевском районе на 206 км автодороги М-4 «Дон» утром 29 августа произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, участниками аварии стали трактор, два автомобиля Hyundai и легковушка Nissan.

В результате ДТП пострадали женщина с девятимесячной девочкой, 46-летний мужчин и два пожилых человека в возрасте 65 и 69 лет. Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.