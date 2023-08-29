В массовом ДТП в Киреевском районе пострадали 4 взрослых и девятимесячный ребенок
Фото: соцсети
В Киреевском районе на 206 км автодороги М-4 «Дон» утром 29 августа произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, участниками аварии стали трактор, два автомобиля Hyundai и легковушка Nissan.
В результате ДТП пострадали женщина с девятимесячной девочкой, 46-летний мужчин и два пожилых человека в возрасте 65 и 69 лет. Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.
В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.