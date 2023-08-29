В Киреевском районе полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Донского в возрасте 24 и 20 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник задержали в момент совершения преступления в лесном массиве при въезде в Киреевск. С собой у них оказались 150 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Исследование 5 таких свертков показало, что в них содержалось 13,5 грамм наркотического средства N-метилэфедрона.

Выяснилось, что молодые люди снимали квартиру в Новомосковске, где занимались расфасовкой мелких и крупных партий. В ходе обыска правоохранители изъяли еще 150 подготовленных к сбыту свертков, а также 2 пакета, приблизительной массой 100 и 250 граммов.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228 УК РФ. Злоумышленники дали признательные показания, пояснив, что осуществляли преступную деятельность на протяжении 6 месяцев. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.