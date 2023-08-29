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НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:01

В Туле на улице Оборонной произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Оборонной произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

В Туле на улице Оборонной произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: соцсети

В Туле на улице Оборонной утром 29 августа произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, там столкнулись автомобили Lada, Niva, Mercedes и Hyundai. В связи с этим на данном участке дороги образовалась серьезная пробка.

В настоящее время сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.