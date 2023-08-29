30 августа в Туле на улице Болотова ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Болотова временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по благоустройству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 30 августа с 10:00 до 13:00 на участке от улицы Рогово до Одоевского шоссе.

Помимо этого, движение автобусов №12/15 и №26 в городе будет осуществляться по измененному маршруту:

- №26 — Скуратово (поселок Западный) — поселок Горняк — Щекинское шоссе — проспект Ленина — улица Первомайская — улица Фрунзе — Красноармейский проспект — улица Путейская — Одоевское шоссе — 4-й проезд — улица Рогова — улица Болотова — улица Кабакова — улица Тихмянова — 18-й проезд — улица Маршала Жукова — Одоевское шоссе — микрорайон Петровский;

- №12/15 — деревня Морозовка — улица Кутузова — улица Кирова — улица Ложевая — улица Пролетарская — улица Советская — Красноармейский проспект — улица Путейская — Одоевское шоссе — 4-й проезд — улица Рогова — улица Болотова — улица Кабакова — улица Тихмянова - 18-й проезд — улица Маршала Жукова — Одоевское шоссе — улица Парковая — уоица Петровская.

Автомобилистов и жителей Тулы просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.