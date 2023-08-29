Жителя Киреевского района приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Киреевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Установлено, что в 4 апреля 2023 года в одном из домов в поселке Бородинский подсудимый распивал спиртные напитки со своим 64-летним знакомым. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес мужчине множество ударов в туловище и голову. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Вину в совершении преступления мужчина признал частично.