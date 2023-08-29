В тульских лесах устанавливают указатели для потерявшихся людей Фото: соцсети

В лесах Тульской области устанавливают указатели для потерявшихся людей. Об это в социальных сетях сообщил отряд «Поиск 71». В настоящее время указатели уже появились в Веневском районе.

Данный объекты предотвратят уход человека в опасную часть леса, укажут направления для выхода в ближайшие населенные пункты и помогу определить местонахождение по единой электронной базе.

- Мы верим, что наши стрелки помогут находить выход из леса всем, кто заблудился и сбился с пути», – отметили волонтеры.