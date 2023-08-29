В ДТП в Кимовском районе пострадали двое детей Фото: соцсети

В Кимовском районе возле деревни Покровка днем 28 августа произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Mazda, при попытке обгона не убедился в безопасности маневра и врезался автомобиль Volkswagen. После столкновение оба транспорта съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре человек, среди которых годовалая девочка и четырехлетний мальчик. Им всем оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.