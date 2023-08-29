На пожаре в дачном доме в Кимовском районе погиб человек
Фото: материалы пресс-служб
29 августа в 00:54 в дачном доме в деревне Кашино Кимовского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Так, на происшествие прибыли 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 17 минуты, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело человека, личность которого пока неизвестна.
В результате происшествия бытовка выгорела внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.