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НовостиПроисшествия29 августа 2023 6:49

На пожаре в дачном доме в Кимовском районе погиб человек

На месте происшествия работали 7 человек и 2 единицы техниики
Михаил КОРЕНЮГИН
На пожаре в дачном доме в Кимовском районе погиб человек

На пожаре в дачном доме в Кимовском районе погиб человек

Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 00:54 в дачном доме в деревне Кашино Кимовского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 17 минуты, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело человека, личность которого пока неизвестна.

В результате происшествия бытовка выгорела внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.