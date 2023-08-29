40 человек пострадали и 7 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 35 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 21 по 27 августа, 40 человек пострадали и 7 погибли. При этом среди 5 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 5 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 14. На втором месте наезды на пешеходов - 7, далее опрокидывания - 5. Также зафиксировано по четыре съезда с дороги и наезда на препятствие и один наезд на препятствие.

Напомним, в 49 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 14 по 20 августа, 66 человек пострадали и 6 погибли.