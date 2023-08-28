Три человека пострадали в ДТП на трассе в Кимовском районе Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 11-ом километре автодороги «Кимовск-Епифань-К. Поле-Кресты» днем 26 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:05 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, 67-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat, овершил попутное столкновение с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и 60-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, которым оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, и 47-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.