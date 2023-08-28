В Алексине пьяный водитель автомобиля Audi столкнулся с попутной легковушкой Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Ленина ночью 26 августа произошло ДТП. Там примерно в 2:05 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,174 мг/л), управляя автомобилем Audi A6, при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Daewoo. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.