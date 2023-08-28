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НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:02

14-летнюю девочку госпитализировали в больницу после ДТП в Ефремовском районе

Участниками ДТП стали два автомобиля «ВАЗ»
Михаил КОРЕНЮГИН
Девятилетнюю девочку госпитализировали в больницу после ДТП в Ефремовском районе

Девятилетнюю девочку госпитализировали в больницу после ДТП в Ефремовском районе

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ефремовском районе на 8-ом километре автодороги «Кольцово-Мордовка» утром 25 августа произошло ДТП. Там примерно в 11:35 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтонспекция.

Так, 63-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении движущемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-21214», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир автомобиля «ВАЗ-21214». Ей госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия она была пристегнута ремнем безопасности.