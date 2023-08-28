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НовостиОбщество28 августа 2023 13:51

3 сентября туляки смогут бесплатно проверить свое здоровье в Центральном парке

Все желающие могут пройти ряд медицинских обследований у главной сцены на фонтанной площади
Михаил КОРЕНЮГИН
3 сентября туляки смогут бесплатно проверить свое здоровье в Центральном парке

3 сентября туляки смогут бесплатно проверить свое здоровье в Центральном парке

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле жители города смогут бесплатно проверить свое здоровье и получить консультации врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Все желающие смогут пройти ряд медицинских обследований, а именно: экспресс-анализ на глюкозу, спирометрию с консультацией врача - терапевта , пульсоксиметрию, динамометрию, сдать скрининг сердца, сделать аутофлуоресцентную стоматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта, а также измерить свое артериальное давление.

Обследование пройдет 3 сентября с 10:00 до 13:00 возле главной сцены на площади у фонтана.