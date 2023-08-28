В Белеве на улице Спортивной столкнулись питбайк и автомобиль «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Белеве на улице Спортивной вечером 25 августа произошло ДТП. Там примерно в 20:30 столкнулись легковушка и питбайк. Об этом сообщает пресс-служб регионального управления ГИБДД.

- 41-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21144», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному питбайку «Альфа», за рулем которого находился 15-летний молодой человек, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент аварии он находился в шлеме.