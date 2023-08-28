С 29 августа по 31 октября в Туле на улице Оружейно ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Оружейной на два месяца ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города.

Так, в связи с проведением ремонта трамвайных путей на участке от улицы Болдина до улицы Ф. Энгельса, запрет будет действовать с 29 августа по 31 октября.

Помимо этого, движение трамваев №14 в городе будет осуществляться по измененному маршруту:

- проспект Ленина — улица Станиславского — улица Н. Руднева — улица Агеева — улица Тимирязева — улица Михеева — улица Кауля — улица Оборонная — улица Советская — улица Коминтерна — Павшинский путепровод — улица Воздухофлотская — улица Тихмянова — Одоевское шоссе.

Автомобилистов и жителей Тулы просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.