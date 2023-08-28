Жительница Веневского района зарезала знакомую, приревновав своего мужа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Веневском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, в мае 2023 года 43-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и, приревновав своего мужа к знакомой, пришла по адресу ее проживания, где на лестничной площадке ударила женщина два раза ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.