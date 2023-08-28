В ДТП на трассе в Веневском районе погиб водитель автомобиля Hyundai Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 93-ем километре автодороги М-4 «Дон ночью 25 августа произошло смертельное ДТП. Там примерно в 1:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, 62-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, совершил наезд на автомобильную шину и врезался в металлическое барьерное ограждение с последующим наездом на стоящий автомобильHyundai Creta. После удара вторая легковушка сбила 54-летнего мужчину, которые являлся водителем данного транспорта.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai погиб на месте происшествия от полученных травм. Также пострадали три женщины-пассажира автомобиля Mitsubishi 1961, 1954 и 1951 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.