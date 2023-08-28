На 41 ложный вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 21 по 27 августа пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 592 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 41 из них оказался ложным.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 18 пожаров, в которых пострадали два человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 31 раз.