В Туле на улице Фрунзе автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Фрунзе и Революции утром 28 августа произошло смертельное ДТП. Там легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 78-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, на нерегулируемом перекрестке поворачивал направо и сбил человека, который переходил дорогу.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм. В данный момент сотрудники управления ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.