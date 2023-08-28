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НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:25

В Туле на улице Фрунзе автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Фрунзе автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода

В Туле на улице Фрунзе автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Фрунзе и Революции утром 28 августа произошло смертельное ДТП. Там легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 78-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, на нерегулируемом перекрестке поворачивал направо и сбил человека, который переходил дорогу.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм. В данный момент сотрудники управления ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.